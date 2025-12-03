Tres países europeos coordinan un gran paquete de armamento para apoyar a Ucrania

3 Dic 2025 por Redacción Irispress

Alemania, Polonia y Noruega han anunciado la adquisición conjunta de armamento estadounidense por valor de 500 millones de euros destinados a reforzar la defensa ucraniana. La medida forma parte de los esfuerzos multilaterales para sostener la capacidad militar de Ucrania ante la prolongación del conflicto y la creciente presión sobre su infraestructura defensiva.

Una operación coordinada para acelerar entregas

Los tres gobiernos han detallado que las compras permitirán agilizar el envío de sistemas y equipamiento crítico, aprovechando la producción ya disponible en Estados Unidos y reduciendo los tiempos de entrega. El objetivo es garantizar suministros constantes a Ucrania en los próximos meses, especialmente en un momento en el que varios aliados europeos han alertado del desgaste de sus reservas internas.

Con esta decisión, Alemania, Polonia y Noruega buscan reforzar la cooperación en materia de seguridad y mantener un flujo sostenido de apoyo militar, subrayando que la estabilidad europea depende, en gran parte, de la capacidad de Ucrania para defenderse.