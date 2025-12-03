Mapfre destaca su avance en inclusión laboral con más de mil empleados con discapacidad

3 Dic 2025 por Redacción Irispress

Mapfre ha informado de que cuenta actualmente con 1.152 personas con discapacidad en su plantilla, repartidas en 27 países, lo que representa el 4,2% del total de trabajadores del grupo. La compañía subraya que estos datos reflejan su compromiso con la inclusión y la diversidad dentro del entorno laboral, una línea estratégica que mantiene desde hace años.

Compromiso internacional con la diversidad

Según la aseguradora, el objetivo es seguir aumentando esta representación y mejorar las condiciones de accesibilidad y adaptación en todos sus centros de trabajo. Mapfre trabaja con programas específicos de formación, acompañamiento y adaptación de puestos para asegurar que la integración sea plena y sostenible.

La empresa recuerda que su apuesta por la diversidad forma parte de su política global de responsabilidad social, que incluye iniciativas en materia de igualdad, accesibilidad y apoyo a colectivos vulnerables.