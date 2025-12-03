Mapfre destaca su avance en inclusión laboral con más de mil empleados con discapacidad
Mapfre ha informado de que cuenta actualmente con 1.152 personas con discapacidad en su plantilla, repartidas en 27 países, lo que representa el 4,2% del total de trabajadores del grupo. La compañía subraya que estos datos reflejan su compromiso con la inclusión y la diversidad dentro del entorno laboral, una línea estratégica que mantiene desde hace años.
Compromiso internacional con la diversidad
Según la aseguradora, el objetivo es seguir aumentando esta representación y mejorar las condiciones de accesibilidad y adaptación en todos sus centros de trabajo. Mapfre trabaja con programas específicos de formación, acompañamiento y adaptación de puestos para asegurar que la integración sea plena y sostenible.
La empresa recuerda que su apuesta por la diversidad forma parte de su política global de responsabilidad social, que incluye iniciativas en materia de igualdad, accesibilidad y apoyo a colectivos vulnerables.