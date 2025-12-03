La Seguridad Social detalla el nuevo permiso de dos semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años

3 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Seguridad Social ha publicado una guía para explicar el nuevo permiso de dos semanas destinado al cuidado de hijos de hasta ocho años, una medida que busca ayudar a las familias a conciliar mejor la vida laboral y personal. El documento aclara requisitos, cómo solicitarlo y en qué situaciones puede activarse este derecho, que se enmarca dentro de las mejoras introducidas para ampliar la protección de los trabajadores con responsabilidades familiares.

Un permiso flexible para facilitar la conciliación

El permiso podrá utilizarse de forma continua o fraccionada, según las necesidades de cada familia, y está pensado para cubrir situaciones en las que los menores requieran atención directa, como periodos de adaptación escolar o momentos puntuales en los que no sea posible recurrir a otros cuidadores. La guía también detalla qué documentación deben presentar los padres y cómo gestionar la solicitud a través de los canales habituales de la Seguridad Social.

Con esta medida, el Gobierno pretende reforzar los apoyos a la crianza y ofrecer herramientas que permitan compatibilizar trabajo y cuidados, especialmente en etapas tempranas de la infancia, donde la presencia de los progenitores resulta más necesaria.