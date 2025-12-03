La formación dual avanza en las universidades españolas y gana peso en la oferta académica

3 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Formación Dual Universitaria continúa creciendo en España y ya está presente en la mitad de las universidades del país, según revela un estudio reciente. Este modelo combina aprendizaje académico y experiencia laboral directa en empresas, una fórmula que gana seguidores entre estudiantes y centros educativos por su enfoque práctico y su alta empleabilidad.

Un modelo en expansión y con buena acogida empresarial

El informe señala que cada vez más titulaciones incorporan periodos de trabajo remunerado, tutorización conjunta entre universidad y empresa y proyectos formativos adaptados a necesidades reales del mercado laboral. Las compañías, por su parte, valoran la oportunidad de formar a futuros profesionales desde dentro y de incorporar talento joven con experiencia previa.

Con este crecimiento, la Formación Dual se consolida como una de las grandes apuestas del sistema universitario español para los próximos años, impulsando una educación más conectada con el entorno productivo y facilitando la inserción laboral de los estudiantes.