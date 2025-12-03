La AEMET prevé un Puente de la Constitución generalmente estable

3 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un Puente de la Constitución con tiempo estable en la mayor parte del país, aunque el sábado llegará un frente que dejará lluvias en el norte, el centro y el oeste de la Península. El resto de los días se esperan cielos poco nubosos y temperaturas suaves para esta época del año, especialmente en áreas del litoral mediterráneo.

Un frente atlántico marcará la jornada del sábado

Según AEMET, el frente atlántico entrará por el noroeste durante la madrugada del sábado, extendiendo las precipitaciones hacia el centro peninsular y afectando también a zonas del oeste y del sistema Central. En regiones del Cantábrico, las lluvias podrían ser más persistentes, mientras que en el sur y en el este el tiempo se mantendrá más estable.

El domingo, la situación volverá a estabilizarse con cielos más abiertos y un descenso moderado de las temperaturas. En general, el puente dejará un ambiente favorable para los desplazamientos, salvo durante las horas en las que el frente cruce la Península.