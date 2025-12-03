Israel prevé reabrir próximamente el cruce de Rafá para permitir salidas hacia Egipto

3 Dic 2025 por Redacción Irispress

Israel ha anunciado que reabrirá el paso fronterizo de Rafá “durante los próximos días” con el fin de facilitar la salida de palestinos hacia territorio egipcio. El cruce, uno de los puntos estratégicos para la movilidad en la Franja de Gaza, permanece cerrado desde hace meses debido a la escalada del conflicto y las operaciones militares en la zona.

Un corredor clave para evacuaciones y asistencia

La reapertura temporal permitirá la evacuación de personas con permisos especiales, así como el tránsito de casos humanitarios que requieren salir de Gaza para recibir atención médica o reunificación familiar. Las autoridades egipcias y organismos internacionales han mantenido contactos para coordinar el proceso y evitar nuevos bloqueos.

Aunque no se ha especificado la duración de esta apertura, la comunidad internacional considera este gesto como un paso necesario para aliviar la crítica situación humanitaria en Gaza, donde miles de civiles continúan buscando vías seguras para desplazarse.