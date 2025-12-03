Investigan la muerte de una menor en un piso de Palma

3 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Policía Nacional investiga la muerte de una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue localizado en un piso de Palma. El hallazgo se produjo este lunes y las primeras actuaciones se centran en esclarecer las circunstancias del fallecimiento, todavía sin una hipótesis oficial confirmada. Agentes de la unidad científica han tomado muestras en la vivienda para avanzar en la investigación.

Autopsia y análisis policial en marcha

Fuentes policiales señalan que la autopsia será clave para determinar si la muerte se debió a causas naturales, accidentales o si existió algún tipo de intervención de terceros. Por el momento no se ha informado de detenciones ni de indicios concluyentes, mientras los investigadores continúan recopilando testimonios y revisando los movimientos previos de la joven.

El caso ha generado conmoción en el entorno vecinal y educativo de la menor, donde se ha activado apoyo psicológico para familiares y compañeros. Las autoridades han pedido prudencia y evitar especulaciones hasta que avance la investigación.