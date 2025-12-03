Igualdad alerta de que la violencia de pareja afecta a 6,4 millones de mujeres en España

3 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Igualdad ha hecho público un nuevo informe que revela que una de cada tres mujeres en España —alrededor de 6,4 millones— ha sufrido algún tipo de violencia machista ejercida por su pareja o expareja a lo largo de su vida. El dato confirma la magnitud estructural del problema y refuerza la preocupación de las instituciones por el impacto social y emocional que este tipo de agresiones sigue teniendo en millones de mujeres.

Un fenómeno extendido y persistente

El estudio recoge diversas formas de violencia, desde la psicológica y el control coercitivo hasta la física y sexual, evidenciando que muchas de estas situaciones permanecen invisibilizadas o no llegan nunca a denunciarse. Según Igualdad, la cifra refleja la necesidad de continuar reforzando las políticas de prevención, protección y acompañamiento, así como de mejorar los recursos disponibles en todos los territorios.

Las autoridades subrayan que estos datos deben servir como llamada a la acción para consolidar un sistema de respuesta más eficaz y garantizar que todas las mujeres puedan acceder a ayuda temprana. El informe se enmarca dentro del seguimiento nacional de la violencia machista y se presentará en los próximos días con nuevas líneas de actuación.