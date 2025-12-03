El Real Teatro de Retiro acoge la nueva propuesta familiar de Aracaladanza

3 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Real Teatro de Retiro incluirá en su programación un total de doce funciones de Va de Bach, la última creación de la compañía Aracaladanza. La obra, pensada para públicos de todas las edades, combina danza, elementos visuales y un enfoque lúdico inspirado en la música de Johann Sebastian Bach, uno de los compositores más influyentes de la historia.

Un espectáculo que une música y fantasía

La compañía, reconocida por su lenguaje escénico imaginativo, propone un viaje coreográfico que interpreta el universo de Bach desde una mirada contemporánea y accesible para el público joven. Las funciones buscarán acercar la danza y la creación artística a nuevos espectadores, reafirmando la línea educativa y cultural del teatro.

Con esta propuesta, el Real Teatro de Retiro refuerza su papel como espacio de referencia para las artes escénicas dirigidas a la infancia y las familias, apostando por proyectos que combinan calidad artística, creatividad y pedagogía.