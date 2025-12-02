Nicolás Maduro recalca que Venezuela no quiere la “paz de los esclavos” en plena escalada con EEUU

2 Dic 2025 por Redacción Irispress

El presidente venezolano ha asegurado este lunes en Caracas que su país aspira a una “paz con soberanía, igualdad y libertad”, rechazando lo que calificó de “paz de los esclavos” o “paz de las colonias”. Estas declaraciones llegan en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas y militares entre Caracas y Washington, intensificadas por recientes operaciones estadounidenses en el Caribe.

Denuncia de terrorismo psicológico

Durante una manifestación multitudinaria, Maduro denunció 22 semanas de lo que calificó como “agresión” por parte de Estados Unidos, acusándole de ejercer un “terrorismo psicológico” sobre Venezuela a través del despliegue de fuerzas militares en el mar Caribe y sanciones diplomáticas. La movilización en Caracas buscaba mostrar unidad nacional y rechazo a lo que el Gobierno venezolano describe como intento de intimidación externa.

El mandatario insistió en que su gobierno mantendrá su línea de defensa soberana y rechazó cualquier intervención extranjera que suponga una pérdida de autonomía para el país. Aseguró que Venezuela responderá unida y firme ante lo que considera amenazas externas, y reiteró su compromiso con la independencia nacional.