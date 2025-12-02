Los Reyes abren al público una gran muestra sobre Victoria Eugenia en las Colecciones Reales

2 Dic 2025 por Redacción Irispress

Los Reyes Felipe VI y Letizia han presidido la apertura de una nueva exposición dedicada a la figura de Victoria Eugenia de Battenberg, en el marco de la Galería de las Colecciones Reales. La muestra reúne documentos históricos, retratos, prendas de época y objetos personales que permiten recorrer la vida de la reina, desde su llegada a España hasta su papel como consorte.

Una muestra que revive un legado

La exposición ofrece un recorrido cronológico por los hitos más relevantes de Victoria Eugenia: su matrimonio con Alfonso XIII de España, su implicación en causas sociales, su estilo característico y su influencia en la monarquía de principios del siglo XX. Entre los elementos destacables figuran retratos oficiales, cartas privadas, vestidos de gala y objetos artísticos —todo ello cuidadosamente restaurado— que reflejan el lujo y la sensibilidad de la época.

La inauguración ha contado con la presencia de numerosas autoridades, expertos en patrimonio y representantes de la Casa Real, que han elogiado la calidad y profundidad del proyecto. La exposición estará abierta al público en los próximos meses, lo que permitirá a ciudadanos y turistas conocer de cerca una parte esencial de nuestra historia real.