España supera los 49,1 millones de habitantes con un récord de 6,9 millones de extranjeros

2 Dic 2025 por Redacción Irispress

La población de España ha alcanzado los 49.128.297 habitantes a fecha 1 de enero de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este máximo histórico supone un aumento de 508.602 personas durante 2024, gracias en gran medida al fuerte crecimiento de la población extranjera.

Inmigración como motor demográfico

El número de residentes con nacionalidad extranjera se elevó un 6,3 % durante 2024, sumando 409.689 personas y alcanzando un total récord de 6.911.971. Este aumento ha sido el principal responsable del repunte demográfico, ya que la población de nacionalidad española apenas creció un 0,2 %.

Cambios demográficos y sociales en evolución

El impacto del crecimiento poblacional se extiende también a la distribución territorial: la población aumentó en casi todas las comunidades autónomas (todas salvo una). Además, la edad media del país sigue envejeciendo, lo que mantiene los desafíos habituales en materia de demografía: envejecimiento poblacional, necesidad de políticas sociales y de integración, así como de vivienda y servicios adecuados.