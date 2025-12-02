España figura entre los países más igualitarios de Europa, situándose en cuarta posición

2 Dic 2025 por Redacción Irispress

Según el último Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), España alcanza 76,7 puntos sobre 100 en su Índice de Igualdad de Género 2024, superando en más de cinco puntos la media de la Unión Europea.

Buen desempeño en poder político y económico

El país destaca especialmente en el apartado de “poder”, donde obtiene 82 puntos, situándose entre los mejores de Europa, lo que refleja una creciente presencia femenina en cargos públicos y de decisión.

Áreas que aún demandan avances

Sin embargo, el informe señala que sigue habiendo desafíos en sectores como el trabajo remunerado, donde España ocupa posiciones más modestas, lo que evidencia que la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real en todos los ámbitos.

