El Papa reza en silencio en el Puerto de Beirut por las víctimas de la explosión de 2020

2 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Papa León XIV visitó este martes la zona cero de la explosión ocurrida en agosto de 2020 en el Puerto de Beirut y ofreció una oración silenciosa ante el monumento que recuerda a las más de 240 víctimas y a los miles de heridos.

Un gesto de consuelo y recuerdo

El Pontífice depositó una corona de flores, encendió una vela y permaneció en contemplación durante varios minutos ante los nombres grabados en la losa conmemorativa. Posteriormente, saludó y consoló a decenas de familiares de las víctimas, quienes portaban fotografías de sus seres queridos, ofreciéndoles apoyo y esperanza.

Llamado a la paz, la memoria y la justicia

En el cierre de su visita al Líbano, el Papa aprovechó para reclamar paz, reconciliación y una nueva cultura del cuidado colectivo —especialmente en un país marcado por crisis políticas, económicas y sociales—. El gesto simbólico pretende servir de bálsamo para una sociedad herida, reivindicando la memoria de quienes perdieron la vida y la exigencia de verdad y responsabilidad.