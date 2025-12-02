El Papa reza en silencio en el Puerto de Beirut por las víctimas de la explosión de 2020
El Papa León XIV visitó este martes la zona cero de la explosión ocurrida en agosto de 2020 en el Puerto de Beirut y ofreció una oración silenciosa ante el monumento que recuerda a las más de 240 víctimas y a los miles de heridos.
Un gesto de consuelo y recuerdo
El Pontífice depositó una corona de flores, encendió una vela y permaneció en contemplación durante varios minutos ante los nombres grabados en la losa conmemorativa. Posteriormente, saludó y consoló a decenas de familiares de las víctimas, quienes portaban fotografías de sus seres queridos, ofreciéndoles apoyo y esperanza.
Llamado a la paz, la memoria y la justicia
En el cierre de su visita al Líbano, el Papa aprovechó para reclamar paz, reconciliación y una nueva cultura del cuidado colectivo —especialmente en un país marcado por crisis políticas, económicas y sociales—. El gesto simbólico pretende servir de bálsamo para una sociedad herida, reivindicando la memoria de quienes perdieron la vida y la exigencia de verdad y responsabilidad.