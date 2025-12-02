El Gobierno pide unidad para reformar las leyes de dependencia y discapacidad y garantizar una vida digna

2 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Ejecutivo ha instado a una amplia mayoría parlamentaria y social para aprobar la reforma de las leyes de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en tramitación en el Congreso, con el argumento de que “resulta necesario para una vida digna” para las personas con discapacidad.

Más apoyos, menos barreras burocráticas

El proyecto prevé actualizar el catálogo de servicios y prestaciones, reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y garantizar apoyos personalizados en vivienda, empleo o vida cotidiana. También eliminará incompatibilidades entre ayudas para facilitar que una persona pueda trabajar y recibir apoyos al mismo tiempo.

El Gobierno defiende que la reforma consolida la accesibilidad universal como un derecho, contempla medidas de atención más adaptadas y replantea el modelo de cuidados desde un enfoque de dignidad, autonomía e inclusión social.