El paro baja en 18.805 personas en el mes de noviembre

2 Dic 2025 por Redacción Irispress

El desempleo ha bajado en 18.805 personas durante el mes de noviembre, con lo que el número total de personas inscritas como paradas en las oficinas de empleo desciende hasta cifras no vistas desde 2007. El descenso representa una señal clara de recuperación del mercado laboral tras meses de estabilidad, consolidando la tendencia de reducción de paro iniciada en primavera. La estadística de afiliación también mejora ligeramente, lo que refuerza las expectativas de dinamismo hacia final de año.

Servicios al frente del repunte laboral

El principal motor de este descenso ha sido el sector servicios, que ha registrado el grueso del aumento de contratación, especialmente en hostelería, comercio y actividades administrativas. Las empresas del sector han intensificado sus campañas de contratación para afrontar la cercanía de la temporada navideña, lo que ha impulsado de forma destacada la creación de empleo. Por su parte, la industria y la construcción han registrado cambios marginales, mientras que el empleo en el sector público se mantiene estable.

Este nuevo escenario laboral confirma una ligera recuperación de la economía española, aunque los analistas advierten de la necesidad de consolidar esta tendencia en los próximos meses. La mejora en el empleo podría favorecer el consumo interno y aliviar las tensiones en el mercado, siempre que se mantenga la creación de puestos de trabajo y se evite una excesiva temporalidad.