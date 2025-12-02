Seis jabalíes dan positivo en peste porcina y activan la alerta sanitaria en Collserola (Barcelona)

2 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno ha confirmado la presencia de seis casos de peste porcina en jabalíes localizados en el entorno del Parque Natural de Collserola, en Barcelona. Este hallazgo ha activado los protocolos de vigilancia y control en la zona, debido al riesgo de propagación hacia otras áreas rurales y periurbanas.

Refuerzo del control sanitario

Las autoridades han desplegado un plan especial que incluye mayor seguimiento de las poblaciones de jabalí, limitación de movimientos de fauna y avisos específicos al sector cinegético. También se insiste en que cualquier animal enfermo o muerto debe ser comunicado de inmediato a los servicios veterinarios.

Aunque la enfermedad no supone peligro para las personas, sí tiene un fuerte impacto en la fauna silvestre y podría afectar a las explotaciones porcinas si se extendiera. La Generalitat y el Gobierno mantienen coordinación permanente para evaluar la evolución del brote y aplicar nuevas medidas preventivas si fueran necesarias.