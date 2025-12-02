Barcelona, elegida Capital Europea de la Navidad 2026

2 Dic 2025 por Redacción Irispress

La ciudad de Barcelona ha sido designada oficialmente como European Capital of Christmas 2026 en la categoría de urbes con más de 100.000 habitantes. Este galardón reconoce su apuesta por una celebración navideña innovadora, que combina tradición, cultura, diseño urbano y participación ciudadana.

Una Navidad con visión europea

El jurado ha valorado la capacidad de Barcelona para integrar elementos festivos clásicos —mercados navideños, belenes, iluminación tradicional— con instalaciones contemporáneas, actividades culturales, comercio local y propuestas participativas de gran impacto social. El objetivo: crear un modelo festivo replicable en otras ciudades europeas que refleje tradición, creatividad y diversidad.

Con esta distinción, Barcelona busca fortalecer su proyección internacional durante la época navideña, reforzar el comercio local, incentivar el turismo fuera de la temporada estival y reafirmarse como un referente cultural y festivo en Europa.