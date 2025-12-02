Asia sufre las peores inundaciones en décadas con más de mil muertos y cientos de desaparecidos

2 Dic 2025 por Redacción Irispress

Las lluvias torrenciales provocadas por ciclones han provocado una catástrofe en varios países del sudeste asiático —Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia—, donde el número de víctimas ha superado ya los mil, y cientos de personas continúan desaparecidas.

Crisis humanitaria a gran escala

La isla de Sumatra en Indonesia ha sido la más afectada, con centenares de muertos, miles de desplazados y pueblos aislados tras desbordamientos y deslizamientos de tierra. En Sri Lanka, Tailandia y Malasia la situación no es menos grave: millones de personas han perdido sus hogares, y las infraestructuras esenciales están colapsadas.

Los equipos de rescate luchan contra el tiempo para localizar desaparecidos, entregar ayuda y evacuar a quienes siguen atrapados. Las autoridades han desplegado fuerzas militares, y múltiples países han declarado el estado de emergencia —una señal clara de la magnitud del desastre.