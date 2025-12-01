La UME se despliega en Catalunya para apoyar el control de la peste porcina africana

1 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha puesto en marcha el despliegue de 117 militares y 25 vehículos en varias zonas de Catalunya para reforzar las labores de control y prevención frente a la peste porcina africana. La decisión llega tras la detección de nuevos focos que han elevado la alerta sanitaria en granjas y explotaciones ganaderas, donde se trabaja para evitar la expansión del virus a otras regiones.

Medidas de contención en granjas y transportes

Los efectivos participan en tareas de vigilancia, desinfección de vehículos y apoyo logístico a los equipos veterinarios desplazados. El objetivo prioritario es garantizar la seguridad biológica en las zonas afectadas y minimizar el impacto económico en el sector porcino, uno de los más relevantes de Catalunya y del conjunto del país. Las autoridades sanitarias mantienen activa la coordinación con comunidades vecinas y el Ministerio de Agricultura para contener el brote lo antes posible.