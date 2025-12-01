Instagram ya es la reina de las redes sociales en España
El último informe del Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revela que Instagram ha superado por primera vez a Facebook como la red social más utilizada en España. Con un 54,3 % de los internautas usándola habitualmente, Instagram se sitúa por delante de Facebook, que se queda en el 53,9 %.
En el ránking le siguen: TikTok (28,9 %), X (antes Twitter, 18,1 %), Pinterest (11,4 %) y LinkedIn (11,1 %).
Un 86 % de los internautas usan redes sociales — y las marcas toman nota
Según el estudio anual del IAB Spain junto con Elogia, el 86 % de los internautas españoles de entre 12 y 74 años ya utiliza redes sociales de forma habitual, lo que equivale a alrededor de 30-32 millones de personas.
Este uso tan extendido convierte a las redes sociales en un campo esencial para las marcas: cada vez más empresas confían en ellas para comunicarse con su audiencia, promocionar productos y consolidar su presencia digital.
TikTok avanza fuerte; Facebook sigue perdiendo tracción
Aunque Instagram domina en penetración, TikTok mantiene un crecimiento sólido: el informe de la CNMC lo sitúa como la tercera red más popular.
Mientras tanto, el uso de Facebook continúa en descenso — a pesar de conservar la segunda posición — lo que evidencia un cambio progresivo en los hábitos digitales de los usuarios.
¿Qué significa este cambio para marcas y creadores de contenido?
-
Prioridad estratégica: Para muchas marcas ya no basta con estar en Facebook; Instagram, con su base de usuarios líder, se vuelve esencial.
-
Diversificación de plataformas: TikTok, X, Pinterest o LinkedIn siguen siendo relevantes en nichos específicos, por lo que una estrategia multicanal sigue siendo recomendable.
-
Cambio generacional: Los perfiles más jóvenes favorecen plataformas visuales y dinámicas como Instagram y TikTok, lo que impulsa formatos creativos (vídeo, Reels, historias).
-
Oportunidad de engagement: Con un amplio uso y penetración, las redes se consolidan no solo como canal de entretenimiento, sino también de información, interacción y consumo digital.