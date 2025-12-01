El consumo en España mantiene un ritmo de crecimiento dinámico en los primeros compases del 4T

1 Dic 2025 por Redacción Irispress

Según los datos obtenidos por CaixaBank Research el comercio al por menor en España, una vez ajustado por precios y estacionalidad, mantuvo en octubre un crecimiento notable del 3,8% interanual, solo tres décimas por debajo del registro del mes previo, aunque sin variación en términos intermensuales.

Por otro lado, el sector servicios continuó mostrando fortaleza, con un aumento del 0,8% intermensual y del 3,7% interanual en septiembre, ocho décimas más que en agosto. Con ello, en el conjunto del tercer trimestre de 2025, el índice de producción de los servicios creció un 0,7% respecto al trimestre anterior, superando el 0,4% observado en el segundo trimestre.

Inflación en España

La inflación general descendió ligeramente en noviembre hasta el 3,0% interanual, rompiendo seis meses consecutivos de subidas, mientras que la inflación subyacente aumentó una décima hasta el 2,6%. Este alivio en el índice general se explica sobre todo por la caída del precio de la electricidad, aunque el encarecimiento de los alimentos, el ocio y la cultura habría frenado un retroceso mayor.

Con este dato, el promedio de inflación de los últimos doce meses se sitúa en el 2,7%, cifra que servirá como referencia para la revalorización de las pensiones en 2026, una vez confirmado el desglose final.

Morosidad en España

La morosidad del crédito al sector privado disminuyó hasta el 2,87% en septiembre, situándose por debajo del 2,9% gracias a la combinación de una reducción del volumen de créditos dudosos (–682 millones de euros) y un aumento del saldo total de crédito (+2.688 millones).

En comparación con septiembre de 2024, este indicador ha retrocedido 56 puntos básicos, reflejando una mejora progresiva en la calidad crediticia.

Economía internacional

En Alemania, el retraso del despliegue del plan de infraestructuras está afectando negativamente a la confianza económica. El índice empresarial Ifo descendió hasta 88,1 puntos en noviembre, mientras que la confianza del consumidor cayó hasta niveles no vistos desde abril de 2024, ante expectativas más pesimistas sobre la renta disponible y el ciclo económico.

En cambio, el índice de sentimiento económico de la Comisión Europea apenas avanzó 0,2 puntos hasta 97,0, mostrando que Alemania es la única gran economía que retrocede (–0,3 puntos hasta 91,3), mientras que Francia e Italia mejoran, superando incluso Italia el umbral de 100. Además, las expectativas de precios de venta aumentan en todos los sectores, lo que limita el margen para una reducción más pronunciada de la inflación en la eurozona.

Estados Unidos y la política de la Fed

En Estados Unidos, los datos siguen ofreciendo señales mixtas para la Reserva Federal. En septiembre, las ventas minoristas crecieron un moderado 0,2%, sostenidas casi exclusivamente por el encarecimiento de la gasolina, ya que el resto del consumo permaneció prácticamente estancado. Del mismo modo, la confianza del consumidor volvió a caer en noviembre.

Por el contrario, los PMI se mantuvieron sólidos, con un índice compuesto de 54,8, compatible con un crecimiento cercano al 2,5%, gracias al empuje de los servicios y pese a la ligera debilidad en los pedidos manufactureros. Mientras tanto, los indicadores de precios continuaron presionando al alza, con el índice de precios de producción subiendo un 0,3% y su componente núcleo un 0,1%, en línea con lo previsto.

Según el Beige Book, la actividad económica no ha variado demasiado respecto al mes previo, aunque el mercado laboral sigue deteriorándose y el consumo de los hogares de rentas bajas y medias continúa debilitándose, lo que mantiene un entorno de tensión inflacionista. En este contexto, los mercados elevan hasta el 80% la probabilidad de que la Fed recorte los tipos de interés en diciembre.