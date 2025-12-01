Cientos de muertos tras las inundaciones devastadoras en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

1 Dic 2025 por Redacción Irispress

Las fuertes lluvias provocadas por un temporal tropical han dejado un saldo de al menos 1.012 muertos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, según los últimos datos oficiales. La isla de Sumatra (Indonesia) es la más afectada —las autoridades informaron este lunes que la cifra de fallecidos en el país subió de 442 a 502—, mientras que centenares de personas permanecen desaparecidas. Más de 550.000 personas han sido evacuadas y unas 2.500 resultaron heridas.

Destrucción masiva y emergencia humanitaria

Las lluvias torrenciales, el desbordamiento de ríos y varios deslizamientos de tierra han arrasado pueblos enteros, destruido viviendas, infraestructuras y tierras de cultivo, dejando a comunidades completas incomunicadas. Las regiones más castigadas de Sumatra, como Aceh y Sumatra Occidental, registran miles de afectados, muchos de ellos desplazados.

Situación grave en Tailandia y Sri Lanka

En Tailandia, el balance provisional eleva el número de muertos a 176, con la provincia de Songkhla como una de las zonas que más ha sufrido. Por su parte, en Sri Lanka se han confirmado al menos 334 fallecimientos, mientras cientos siguen desaparecidos. Las autoridades locales advierten además del riesgo de brotes de enfermedades como el dengue, diarreas o leptospirosis debido al estancamiento de agua, acumulación de lodo y escombros.

Las operaciones de rescate y evacuación continúan, al tiempo que crecen las solicitudes de ayuda internacional y se multiplican los llamamientos para declarar zonas de desastre. Organismos humanitarios advierten de que la magnitud del drama humanitario podría aumentar en los próximos días.