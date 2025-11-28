Trump anuncia que pronto EE. UU. actuará “por tierra” contra narcotraficantes venezolanos

28 Nov 2025 por Redacción Irispress

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, aseguró este jueves que su país iniciará “muy pronto” operaciones de las fuerzas estadounidenses para detener por tierra a narcotraficantes venezolanos, ampliando así la ofensiva más allá del control marítimo que su Administración ya desplegó en las últimas semanas.

Durante una videollamada con militares con motivo del Día de Acción de Gracias, Trump justificó la decisión subrayando que las rutas de narcotráfico por mar han sido afectadas: “Probablemente habréis notado que la gente ya no quiere hacer envíos por mar —vamos a empezar a detenerlos también por tierra”. Según su versión, esta fase del operativo pretende frenar el paso de drogas hacia Estados Unidos que atribuyen a grupos vinculados a Venezuela.

La amenaza supone un nuevo giro en la escalada de tensión entre Washington y Caracas, tras los intensos ataques marítimos bajo la denominada operación Operation Southern Spear, en los que EE. UU. ataca barcos sospechosos de narcotráfico en aguas del Caribe y Pacífico. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ya ha denunciado estas acciones como una agresión internacional, advirtiendo de posibles represalias si se concreta una intervención terrestre.