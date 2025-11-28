El Teatro Real estrena ‘Carmen’, una producción contra la violencia machista

28 Nov 2025 por Redacción Irispress

Con motivo del 150.º aniversario del estreno de Carmen, el Teatro Real inaugura el próximo 10 de diciembre una nueva producción de la ópera de Georges Bizet dirigida por Damiano Michieletto. Esta versión apuesta por reinterpretar la historia tradicional: lo que durante décadas fue leído como un “crimen pasional” pasa a presentarse como un acto de violencia machista, con el objetivo de denunciar las dinámicas de control, celos y sometimiento que derivan en agresiones reales.

Según Michieletto, su propuesta quiere acercar al público el “conflicto humano” presente en la obra: una tragedia donde la libertad, el deseo y la imposición de roles se entrecruzan violentamente. Durante la presentación, el director ha señalado que la muerte de Carmen no debe interpretarse como un simple desenlace romántico, sino como el terrible final de una mujer que no acepta someterse a una relación abusiva.

La temporada especial en el Teatro Real contará con 16 funciones entre el 10 de diciembre y el 4 de enero, en coproducción con instituciones como la Royal Opera House de Londres y el Teatro alla Scala de Milán. Esta relectura pretende abrir un debate social sobre la violencia de género a través de un clásico de la ópera, invitando al público a reflexionar sobre cómo ciertos estereotipos románticos han perpetuado la violencia hacia las mujeres.