Lluvias en el norte, Mediterráneo y Baleares y heladas intensas, según AEMET
28 Nov 2025 por Redacción Irispress
La AEMETadelanta un empeoramiento del tiempo este fin de semana con lluvias generalizadas en el norte peninsular, el litoral del Mediterráneo y las islas Baleares, donde se espera cielo muy nuboso y precipitaciones persistentes. En la costa mediterránea y Baleares, esas lluvias podrían venir acompañadas de viento, lo que complicará las condiciones meteorológicas.
Una vez pase el frente lluvioso, el ambiente cambiará drásticamente. A partir del lunes, una masa de aire frío hará descender los termómetros de manera notable, provocando heladas en amplias zonas del interior. Las mínimas podrían alcanzar los –4 °C en ciertos puntos, lo que podría afectar a la agricultura, la movilidad y la vida diaria en general.
Este episodio demuestra la transición hacia un clima más invernal, al menos temporalmente, y refuerza la importancia de mantenerse atento a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas vulnerables ante las heladas.