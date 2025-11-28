Lluvias en el norte, Mediterráneo y Baleares y heladas intensas, según AEMET

La AEMET adelanta un empeoramiento del tiempo este fin de semana con lluvias generalizadas en el norte peninsular, el litoral del Mediterráneo y las islas Baleares, donde se espera cielo muy nuboso y precipitaciones persistentes. En la costa mediterránea y Baleares, esas lluvias podrían venir acompañadas de viento, lo que complicará las condiciones meteorológicas.

Una vez pase el frente lluvioso, el ambiente cambiará drásticamente. A partir del lunes, una masa de aire frío hará descender los termómetros de manera notable, provocando heladas en amplias zonas del interior. Las mínimas podrían alcanzar los –4 °C en ciertos puntos, lo que podría afectar a la agricultura, la movilidad y la vida diaria en general.

Este episodio demuestra la transición hacia un clima más invernal, al menos temporalmente, y refuerza la importancia de mantenerse atento a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas vulnerables ante las heladas.