La inflación en España se modera en noviembre hasta el 3 % tras la caída del precio de la electricidad

28 Nov 2025 por Redacción Irispress

La inflación interanual en España se ralentizó en noviembre y se situó en un 3 %, una décima menos que en octubre. Este alivio en la subida de precios se debe principalmente a la bajada del coste de la electricidad, lo que ha neutralizado en parte el encarecimiento de otros bienes como alimentos y servicios.

Pese a esta moderación general, la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos no elaborados— escaló una décima hasta el 2,6 %, reflejando presiones inflacionistas persistentes en otros productos y servicios.

En tasa mensual (noviembre sobre octubre), el índice general aumentó un 0,2 %, ritmo inferior al registrado en meses previos. El dato confirma una ligera pausa en la escalada inflacionaria, aunque el peso de la vivienda, los alimentos y ciertos servicios mantiene la tensión sobre la cesta de la compra.