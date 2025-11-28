En 2026 las pensiones subirán un 2,7%

28 Nov 2025 por Redacción Irispress

Las pensiones contributivas se revalorizarán alrededor de un 2,7 % a partir del 1 de enero de 2026, en función del IPC adelantado de noviembre. La subida afectará tanto a las pensiones de jubilación como a las de viudedad, incapacidad permanente y orfandad, manteniendo así el poder adquisitivo de los pensionistas.

En términos prácticos, una pensión media de jubilación, situada hoy en 1.511,5 euros mensuales, pasaría a ser de unos 1.552,3 euros, lo que supone una ganancia de aproximadamente 572 euros al año en 14 pagas.

La actualización beneficiará a más de 9,4 millones de pensiones contributivas, junto con las de Clases Pasivas, que también se incrementarán en la misma proporción. El dato definitivo se fijará cuando se publique el IPC cerrado del año a mediados de diciembre, pero todo apunta a que el porcentaje final será muy similar al actual.