Educación convoca plazas para auxiliares de conversación en el extranjero

28 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Educación ha abierto oficialmente la convocatoria de plazas para auxiliares de conversación españoles que trabajarán en centros educativos del extranjero durante el curso 2026-2027. La oferta, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permite participar a ciudadanos con nacionalidad española que tengan titulación universitaria —o estén cursando el último año en 2025-2026— y cumplan los requisitos académicos exigidos.

Está previsto que se ofrezcan cerca de 900 plazas en una amplia gama de destinos, incluyendo países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Brasil, Reino Unido, Australia, Suiza, Portugal, entre otros. Los seleccionados desempeñarán funciones de apoyo en la enseñanza del español, colaborando con profesorado local.

Este programa representa una oportunidad única para jóvenes graduados y estudiantes próximos a finalizar sus estudios: no solo permite adquirir experiencia docente en un contexto internacional, sino también mejorar competencias lingüísticas y culturales. El plazo de solicitud suele abrirse al inicio del año académico; los interesados deben estar atentos a la publicación oficial.