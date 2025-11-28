Dos de cada tres españoles creen que España podría verse involucrada en una guerra próximamente

28 Nov 2025 por Redacción Irispress

Según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 66,2 % de los españoles piensa que España podría participar en una guerra en los próximos años.

Entre quienes opinan así, un 57 % señala a Rusia como el país con más posibilidades de entrar en conflicto, seguido de Marruecos (42,2 %) y Estados Unidos (30-30,4 %).

El estudio, basado en 2.052 entrevistas realizadas entre el 3 y 11 de noviembre, forma parte del informe “Miedos e incertidumbres” y revela que, aunque una mayoría espera un posible conflicto, ello convive con un sentimiento general de optimismo: la crisis global y las tensiones internacionales están impulsando una creciente percepción de vulnerabilidad, aunque sin paralizar la esperanza de futuro.