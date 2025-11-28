Detenida la exabadesa de Belorado por presunta apropiación de patrimonio histórico

28 Nov 2025 por Redacción Irispress

La Guardia Civil ha arrestado a Laura García de Viedma, exabadesa del convento de Monasterio de Santa María de la Bretonera (en Belorado, Burgos), junto a un anticuario, en el marco de una operación judicial que investiga la posible venta irregular de bienes artísticos pertenecientes al patrimonio histórico del monasterio. El registro, ordenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca, tuvo lugar este jueves por la mañana.

Las autoridades investigan delitos de apropiación indebida agravada y receptación, tras detectar piezas del convento que habrían aparecido en el mercado de antigüedades. Entre los objetos intervenidos se encuentran obras de arte y quizá otros bienes históricos cuya salida fue injustificada. Las diligencias mantienen abiertas la posibilidad de más detenciones si se localizan más piezas.

Este caso se suma al largo conflicto legal que atraviesa la comunidad religiosa vinculada al monasterio, tras su polémica ruptura con la Iglesia oficial y los procesos de desahucio en curso por la titularidad del inmueble. Las autoridades recalcan que, además del posible expolio patrimonial, se investigan anteriores presuntas irregularidades económicas vinculadas a la gestión de los bienes del convento.