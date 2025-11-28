“Coartadas”, la nueva comedia española con Jaime Lorente y Leo Harlem, llega a los cines como un “Ocean’s Eleven” castizo

28 Nov 2025 por Redacción Irispress

La cinta “Coartadas” —dirigida por Martín Cuervo— desembarca este viernes 28 de noviembre en salas españolas con la promesa de ser una comedia de enredos ágil y muy divertida. Protagonizada por Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, Leo Harlem y Llum Barrera, la película adapta la idea de la comedia francesa de engaños “Alibi.com, agencia de engaños”, llevándola a un tono español, con humor, situaciones disparatadas… y mucho juego de mentiras.

Humor + engaños: una agencia de coartadas… y problemas

En “Coartadas”, Lorente interpreta a Miguel, dueño de una empresa especializada en fabricar coartadas para infieles o personas que quieren ocultar escapadas o situaciones comprometidas. Hasta que conoce a Blanca —una jueza honesta interpretada por Torrebejano—, principal opositora a las mentiras que él vende. Esa contradicción desencadena una serie de enredos, malentendidos y situaciones cómicas donde las mentiras se multiplican hasta superar al propio protagonista.

El propio Leo Harlem defiende que la película apuesta por un humor más sutil y respetuoso que el de la versión original. “Con humor los mensajes calan más”, ha afirmado, subrayando que la comedia puede ser un buen vehículo para hablar de verdades incómodas sin caer en lo ofensivo. Para el director, “Coartadas” es “una comedia de enredos, muy física, con caídas y acción, y también humana y romántica” —una apuesta por la risa que aspira a conectar con un público amplio.