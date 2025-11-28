CaixaBank lidera la financiación a Zamakona Yards del ‘wellboat’ más moderno construido hasta la fecha

28 Nov 2025 por Sergio Martínez

CaixaBank ha liderado la financiación del nuevo buque de Zamakona Yards

CaixaBank ha encabezado la financiación del nuevo buque de Zamakona Yards, gestionando la emisión de 64 millones de euros en avales y un préstamo de 22 millones para la construcción del wellboat más avanzado desarrollado hasta ahora. En la operación también han participado el Instituto Vasco de Finanzas y el Instituto de Crédito Oficial.

El barco, encargado por la compañía noruega Intership AS, se destinará al transporte de pescado vivo y destaca por sus 80 metros de eslora, 17 metros de manga y 10 camarotes individuales, además de una capacidad de carga de 4.000 m³.

Un proyecto innovador con tecnología puntera

El nuevo buque supone un hito tecnológico al incorporar un sistema de ósmosis inversa integrado, que mejorará la salud de los peces y reducirá la propagación de enfermedades. Su construcción se llevará a cabo en Santurtzi siguiendo un diseño de la firma noruega Salt Ship Design, garantizando los máximos estándares de calidad e ingeniería.

Asimismo, contará con baterías híbridas, lo que permitirá reducir emisiones y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

Según las previsiones de Zamakona Yards, la entrega está prevista para 2028 y será necesario el trabajo de unos 300 profesionales.

Confianza mutua y respaldo financiero

La estrecha colaboración entre CaixaBank y Zamakona Yards ha permitido cerrar esta financiación en un tiempo récord, asegurando así el contrato para el astillero. Esta operación se suma a la firmada en 2024 para otro buque del mismo armador. En menos de un año, CaixaBank ha proporcionado más de 128 millones en avales y más de 45 millones en crédito a este astillero vizcaíno.

Este acuerdo refleja el buen momento de la industria naval y reafirma el compromiso de CaixaBank con el sector. El área de Asset & Structured Trade Finance, dentro de Corporate & Investment Banking, cuenta con un equipo especializado capaz de estructurar y liderar operaciones complejas a nivel internacional.

Acto de firma

En la firma del acuerdo participaron Pedro M.ª Garaygordobil (Zamakona Yards) y Juan Pedro Badiola, director territorial norte de CaixaBank.

Badiola destacó: “Esta operación es motivo de orgullo, ya que refuerza nuestro apoyo al sector naval, que vive un momento de gran dinamismo, y demuestra la fortaleza del tejido empresarial vasco. Zamakona Yards es uno de sus referentes”.