Agente de la Guardia Nacional muere tras tiroteo junto a la Casa Blanca

28 Nov 2025 por Redacción Irispress

Una miembro de la National Guard —identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años— ha fallecido tras resultar herida en un tiroteo ocurrido ayer en Washington D.C., a poca distancia de la Casa Blanca. Otro guardia, Andrew Wolfe, resultó herido de gravedad y permanece en estado crítico.

Qué se sabe del ataque

Según las autoridades, el suceso se produjo cerca de la estación de metro Farragut West, aproximadamente a dos manzanas de la residencia presidencial. Un hombre armado, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y nacional afgano, abrió fuego sin provocación aparente contra los dos guardias, en lo que ha sido calificado como un ataque intencionado. El sospechoso fue detenido tras recibir disparos y ahora está hospitalizado bajo custodia.

El director del FBI confirmó que el ataque está siendo investigado como posible acto de terrorismo. Las autoridades federales han iniciado una revisión exhaustiva del expediente del agresor, que habría entrado en EE. UU. bajo un programa de reasentamiento de antiguos colaboradores afganos, suscitando un fuerte debate político sobre las políticas migratorias y de seguridad en Washington.

Reacciones oficiales

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, expresó su consternación y calificó el incidente como un “acto terrorista contra sus propias fuerzas de seguridad”. Anunció además el envío de tropas adicionales de la Guardia Nacional a la capital y prometió perseguir al agresor con todo el peso de la ley.