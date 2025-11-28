34 proyectos de investigación biomédica con potencial impacto social reciben 26 millones en ayudas de la Fundación ”la Caixa

28 Nov 2025 por Sergio Martínez

Convocatoria de Investigación en Salud 2025

La edición 2025 de la convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación ”la Caixa” ha seleccionado 34 proyectos biomédicos punteros, financiados con hasta un millón de euros cada uno. Las iniciativas proceden de 25 centros españoles y 9 portugueses.

La convocatoria, que recibió 714 propuestas, se centra en retos de salud en neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras.

Además, los acuerdos con Breakthrough T1D y la Fundación Luzón han reforzado el apoyo a proyectos sobre diabetes tipo 1 y ELA, mientras que la colaboración con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) aporta 1,8 millones para tres proyectos portugueses.

Entre los seleccionados hay investigaciones sobre riesgos cardiacos tras tratamientos oncológicos, mejora de células beta para diabetes, sistemas sin experimentación animal, estudios de control del VIH sin tratamiento y el desarrollo de una célula CAR-T universal. También se apoyan seis proyectos dedicados a enfermedades pediátricas minoritarias.

Según Àngel Font, subdirector general de Investigación y Becas, estos proyectos destacan por su colaboración, talento e innovación para mejorar la vida de los pacientes.

Entrega de las ayudas

El acto de entrega se celebrará en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, con la participación de representantes de la Fundación ”la Caixa”, entidades colaboradoras y los investigadores responsables.

La convocatoria destina 26 millones de euros, con ayudas de hasta 500.000 euros para proyectos individuales y hasta un millón para consorcios internacionales, que este año incluyen equipos de siete países.

Desde 2018, la iniciativa ha invertido 172,3 millones de euros en 234 proyectos, consolidándose como una convocatoria de referencia en biomedicina en España y Portugal.