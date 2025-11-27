Venezuela retira licencias a seis aerolíneas, incluida Iberia, tras suspender sus vuelos

27 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno de Venezuela ha revocado las concesiones aéreas de seis aerolíneas extranjeras —entre ellas Iberia— tras decidir suspender temporalmente sus vuelos al país por motivos de seguridad. La medida afecta también a compañías como TAP Air Portugal, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines y Gol, que dejaron de operar en los aeropuertos venezolanos en los últimos días.

Seguridad aérea y tensiones diplomáticas

Las cancelaciones se produjeron después de que se emitieran alertas internacionales sobre posibles riesgos en el espacio aéreo venezolano debido al aumento de actividad militar en la región. Las autoridades del país sudamericano consideraron que estas retiradas unilaterales perjudican la conectividad y calificaron la situación como una “acción injustificada” que atenta contra la soberanía nacional.

Pasajeros afectados y horizonte incierto

La decisión genera un fuerte impacto para los pasajeros con vuelos previstos entre Venezuela, Europa y otros destinos internacionales. Las aerolíneas afectadas han reiterado su disposición a retomar las operaciones cuando existan garantías de seguridad suficientes. Entretanto, expertos del sector alertan de que la medida puede agravar aún más el aislamiento aéreo del país y complicar los desplazamientos de miles de usuarios.