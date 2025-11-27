La firma de hipotecas para vivienda sube un 12,2 % en septiembre y cumple 15 meses consecutivos al alza

27 Nov 2025 por Redacción Irispress

La firma de hipotecas sobre vivienda volvió a crecer en septiembre con un aumento del 12,2 % en comparación con el mismo mes del año anterior. Con este dato, el mercado hipotecario acumula ya 15 meses consecutivos en positivo, reflejando una demanda activa y una mayor confianza en la compra de vivienda.

Más operaciones y mayor estabilidad financiera

El incremento se apoya principalmente en el dinamismo de los bancos y en la mejora de las condiciones de financiación. Aunque el mercado aún se mueve con cautela, la estabilidad de los tipos de interés y la búsqueda de vivienda por parte de familias y jóvenes están reforzando el crecimiento del crédito hipotecario.

El ladrillo sigue siendo refugio de inversión

Expertos del sector apuntan a que la vivienda continúa siendo percibida como una inversión sólida frente a escenarios de incertidumbre económica. La evolución de los precios y la capacidad del mercado para absorber la demanda serán claves para mantener esta tendencia en los próximos meses.