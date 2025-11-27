El Instituto Cervantes reinterpreta el Quijote con IA y una mirada igualitaria y ecológica

El Instituto Cervantes estrena una exposición inédita donde el Don Quijote de la Mancha es reinterpretado bajo tres ejes conceptuales: la inteligencia artificial, la ecología y la perspectiva de género. A través de este enfoque contemporáneo, la muestra propone una reflexión sobre cómo los valores del Quijote dialogan con los grandes retos actuales, desde el cuidado del planeta hasta la igualdad de género.

Creatividad digital y compromiso social

La exposición combina arte digital generado con IA —imágenes, narrativas interactivas, instalaciones multimedia— con contenidos que destacan la dimensión ecológica del relato y la visión de género. El resultado invita al visitante a volver a mirar la novela con ojos del siglo XXI, explorando temas como la sostenibilidad, la inclusividad y la reinterpretación de los personajes bajo nuevos códigos sociales.

El clásico que sigue inspirando

Con esta iniciativa, el Instituto Cervantes intenta demostrar que las obras clásicas no son patrimonio estático, sino fuente de inspiración viva capaz de adaptarse a la sensibilidad contemporánea. La exposición ofrece una experiencia inmersiva que puede atraer tanto a amantes de la literatura como a quienes buscan un puente entre tradición y actualidad: un Quijote para el mundo de hoy.