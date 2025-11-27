El Gobierno y varios sindicatos acuerdan una subida del 11 % para funcionarios hasta 2028

El Gobierno y los principales sindicatos han cerrado un acuerdo para aumentar los sueldos de los empleados públicos en un 11 % progresivo hasta el año 2028. El incremento se aplicará de manera gradual, con revisiones periódicas que acompañen la evolución de los salarios para asegurar el poder adquisitivo del funcionariado.

Impacto presupuestario y calendario de aplicación

El acuerdo prevé que el alza en los sueldos se distribuya en distintos tramos anuales, lo que permitirá que el incremento impacte de forma paulatina en los presupuestos públicos. Las autoridades han señalado que los recursos necesarios ya están contemplados y aseguran que el plan no comprometerá la estabilidad fiscal del Estado.

Reacción del colectivo y expectativas sociales

El pacto ha sido recibido con satisfacción por parte de los sindicatos, que destacan la mejora del reconocimiento profesional y la revalorización del sector público. Para muchos funcionarios, este acuerdo supone un alivio tras años de contención salarial, aunque también subrayan la necesidad de que los aumentos se acompañen de mejoras en condiciones laborales y estabilidad.