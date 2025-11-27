El feminismo alerta de desamparo político y exige mantener la presión en las calles

27 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Movimiento Feminista ha acusado a las instituciones de mostrar un “abandono” preocupante en la lucha contra la violencia machista. Denuncian que la falta de recursos, la ausencia de iniciativas claras y el avance del negacionismo están generando desmovilización y frustración entre mujeres y colectivos que trabajan por la igualdad.

Un feminismo combativo que no se rinde

Frente a ese escenario, la Comisión 8M ha puesto en valor la fuerza demostrada durante el 25N, asegurando que las movilizaciones expresan una “rabia organizada”, estructurada y consciente. Para el movimiento, la presión social en las calles sigue siendo imprescindible para exigir protección y derechos.

Dos voces, un mismo objetivo

Aunque con estrategias y discursos a veces distintos, ambos colectivos coinciden en la urgencia de reforzar la acción feminista y reclamar a las administraciones más implicación. Insisten en que la violencia de género continúa siendo una emergencia social que no puede quedarse en palabras, sino en políticas públicas efectivas.