El Consejo de Europa alerta de la segregación escolar de la población gitana en España y reclama avances contra la discriminación

27 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Consejo de Europa ha expresado su preocupación por la situación educativa de la comunidad gitana en España, donde continúa observándose una segregación escolar significativa. Según los datos analizados por el organismo, un número elevado de menores gitanos estudia en centros o aulas con una presencia desproporcionada de alumnado de origen similar o en contextos de mayor vulnerabilidad social, lo que limita sus oportunidades educativas.

Llamamiento a reforzar las medidas de igualdad

El informe considera que, a pesar de los planes en marcha, los esfuerzos actuales siguen siendo insuficientes para garantizar una inclusión real y efectiva. También señala la persistencia de estereotipos y actitudes discriminatorias que afectan tanto a estudiantes como a sus familias, lo que dificulta su participación plena en el sistema educativo y en la vida social.

Más apoyo institucional y participación comunitaria

El Consejo de Europa insta a España a intensificar políticas que promuevan la diversidad en las aulas, evitar la concentración del alumnado gitano en determinados centros y reforzar el apoyo a familias y docentes. La organización subraya que la igualdad educativa es un paso decisivo para romper ciclos de exclusión que afectan a esta comunidad desde hace generaciones.