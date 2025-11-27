Cultura propone al Archivo General de la Administración almacenar los 27.620 documentos de la Fundación Franco

27 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Cultura ha señalado al Archivo General de la Administración (AGA) como destino idóneo para los 27.620 documentos actualmente custodiados por la Fundación Francisco Franco. En un encuentro reciente sobre políticas culturales, el secretario de Estado afirmó que, al tratarse de documentos generados durante el ejercicio institucional del dictador, “deben estar disponibles para todos los historiadores y académicos”.

Justicia, patrimonio y memoria histórica

El traslado se enmarca en la solicitud de extinción de la Fundación, aprobada por el Gobierno tras un análisis técnico que concluye que esos documentos son de carácter público. Según el Ministerio, buena parte de la documentación —correspondencia oficial, informes, expedientes diplomáticos— fue producida por la Casa Civil y la Secretaría de Estado, por lo que debe considerarse patrimonio del Estado.

Disponibilidad para investigadores y futuro del archivo

Al ubicar los documentos en el AGA, el Gobierno busca garantizar su conservación, accesibilidad y correcta catalogación, facilitando su consulta por investigadores, historiadores, y ciudadanos interesados en la memoria democrática. La medida aspira también a cerrar una etapa controvertida en la gestión de esos fondos, asegurar su integridad y preservar la documentación con valor histórico que documenta una parte clave del siglo XX en España.