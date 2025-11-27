Arrestado en Jaén un hombre por la muerte de su expareja en Málaga

27 Nov 2025 por Redacción Irispress

La Guardia Civil ha detenido en Martos (Jaén) a un hombre como presunto autor de la muerte de su expareja, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda de Campillos (Málaga). La mujer, de 48 años, presentaba signos de violencia y su fallecimiento ha activado de inmediato el protocolo por posible crimen machista.

Detención del sospechoso tras intentar huir

El arresto se produjo horas después del hallazgo, cuando el sospechoso fue localizado fuera de la localidad malagueña. Los agentes lo identificaron como la expareja de la víctima y principal sospechoso tras constatar indicios que lo relacionan con la agresión mortal.

Investigación en marcha

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está analizando el caso para su confirmación oficial como asesinato machista. Mientras continúan las diligencias judiciales y forenses, el suceso ha generado consternación en Campillos, donde se han convocado concentraciones de repulsa y apoyo a la familia de la víctima.