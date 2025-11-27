Al menos 55 muertos deja un incendio devastador en un complejo de rascacielos de Hong Kong

27 Nov 2025 por Redacción Irispress

Un incendio masivo en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po (Nuevos Territorios, Hong Kong), ha causado al menos 55 muertos. El fuego, que comenzó en la tarde del miércoles en los trabajos de rehabilitación de uno de los edificios, se expandió rápidamente por siete de las ocho torres del conjunto. En el momento más grave del siniestro, decenas de personas quedaron atrapadas en los pisos superiores.

Barreras de bambú e irregularidades agravan la tragedia

Según las autoridades, la rápido propagación de las llamas se vio favorecida por el uso de andamiaje de bambú y materiales inflamables en las obras de mantenimiento —elementos que, junto a condiciones de viento y sequedad ambiental, impulsaron el avance del fuego. Las autoridades han detenido a tres personas vinculadas a la empresa constructora bajo investigación por posible homicidio imprudente.

Búsqueda de desaparecidos, heridos y desesperanza entre vecinos

Además de los fallecidos, cientos de residentes se encuentran desaparecidos o desplazados, y decenas han sido hospitalizados, muchos con quemaduras o problemas respiratorios. Las tareas de rescate y evacuación sigue en marcha, mientras la comunidad continúa procesando el impacto de lo que ya se considera uno de los incendios más mortíferos en la historia reciente de Hong Kong.