Israel identifica los restos del rehén Dror Or, último cuerpo devuelto por Hamás

26 Nov 2025 por Redacción Irispress

Las autoridades israelíes han confirmado este miércoles que los restos del último rehén entregado por Hamás pertenecen a Dror Or, secuestrado en su vivienda en Beeri durante los ataques del 7 de octubre de 2023. El anuncio fue hecho por las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado oficial.

El Gobierno de Israel expresó su “más profunda tristeza” por la pérdida, y aclaró que continuará trabajando sin descanso hasta lograr la devolución de todos los cuerpos —además de los vivos ya liberados— para que las familias puedan darles un entierro digno.

Avances e incertidumbres en el cumplimiento del acuerdo

Con esta identificación se culmina la entrega de lo que las autoridades consideran “el último cuerpo” pendiente por devolver en el marco del acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, Israel insiste en que Hamás debe cumplir “todas las medidas necesarias” para devolver cualquier resto pendiente.

El drama de los rehenes ha marcado uno de los capítulos más dolorosos del conflicto: muchas familias han vivido desde 2023 con la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos. Con este último anuncio, algunos de esos duelos pueden por fin comenzar.