ONCE y FELGTBI+ unen esfuerzos contra la discriminación múltiple

26 Nov 2025 por Redacción Irispress

Fundación ONCE, Inserta Empleo y FELGTBI+ han suscrito un convenio marco para luchar contra la exclusión de las personas LGTBI+ con discapacidad en España.

El objetivo del acuerdo es crear un programa conjunto de actuaciones que garantice derechos, inclusión y bienestar social para este colectivo y sus familias. Para lograrlo, las entidades colaborarán en sensibilización, formación, asesoramiento, eliminación de barreras —sean físicas, mentales o de comunicación—, y en la prevención de discursos y delitos de odio.

Enfoque integral: empleo, visibilidad y accesibilidad

El convenio prevé medidas específicas en distintos ámbitos: desde promover la empleabilidad —con especial atención a las personas trans con discapacidad, colectivo con más dificultades de acceso al mercado laboral— hasta asegurar la accesibilidad universal en eventos y espacios de convivencia, como los actos del Orgullo LGTBI+.

Además, se impulsarán campañas de sensibilización, formación en diversidad sexual, de género, corporal y familiar, así como acciones de asesoramiento y acompañamiento social.

Un paso hacia la igualdad real y efectiva

El acuerdo entre ONCE, Inserta Empleo y FELGTBI+ representa un reconocimiento explícito de las dificultades de quienes sufren múltiples discriminaciones —por orientación sexual, identidad de género y discapacidad— y un compromiso institucional de avanzar hacia su inclusión plena.

Su éxito dependerá del seguimiento, de la implicación de empresas, administraciones y sociedad, y de la efectiva eliminación de barreras estructurales que históricamente han invisibilizado a este colectivo.