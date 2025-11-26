Extinguido el incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena sin heridos

26 Nov 2025 por Redacción Irispress

Sobre las 07:25 h de la mañana de este miércoles, se declaró un incendio en la terraza del bloque 5 del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Las primeras llamadas al servicio de emergencias alertaron de llamas en la fachada y zona exterior del centro, lo que llevó a movilizar equipos de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil.

Evacuación de pacientes y control del fuego en menos de 30 minutos

La dirección del hospital activó el plan de autoprotección y emergencias, y se evacuaron las plantas 2, 3, 4 y 5 para asegurar a pacientes y personal. Gracias a la rápida intervención de una veintena de bomberos, el incendio fue «controlado» en unos 20-25 minutos. No se han registrado heridos y las llamas afectaron principalmente a la fachada exterior.

Revisión del edificio y reubicación de los hospitalizados

Una vez extinguidas las llamas, los bomberos han establecido un retén en el interior del hospital para ventilar las zonas afectadas y comprobar posibles focos secundarios. Mientras tanto, los pacientes desalojados están siendo reubicados en otras zonas del centro sanitario. Las causas del incendio aún se investigan.