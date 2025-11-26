Crece la apuesta empresarial por la salud mental: 10 % más de demanda de formación, según Adams

26 Nov 2025 por Redacción Irispress

La empresa de formación Adams ha detectado un incremento del 10 % en la demanda de cursos especializados en salud mental para empleados en el último año. Según Adams, estos programas ya representan cerca del 23 % de su oferta formativa.

Sectores más interesados y contenidos formativos

Los sectores de servicios —especialmente aquellos con atención al público y elevada carga de responsabilidad— encabezan la demanda, seguidos por los ámbitos tecnológico, industrial y sanitario.Las formaciones incluyen módulos para identificar estrés, gestionar emociones, mejorar la comunicación, prevenir problemas de salud mental, así como protocolos de apoyo.

Bienestar laboral, retención y productividad

Adams explica que muchas empresas están tomando conciencia de que invertir en salud mental no solo beneficia al empleado, sino que también mejora la eficiencia, la productividad y la retención del talento. Además, la creciente presión y los riesgos psicosociales en el entorno laboral justifican la apuesta por entornos de trabajo más saludables.