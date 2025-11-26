AEMET prevé frío intenso en buena parte del país y lluvias en el noroeste

26 Nov 2025 por Redacción Irispress

La AEMET pronostica que durante la segunda mitad de esta semana muchas zonas del norte, centro y este de la Península registrarán mínimas de hasta –3 °C, especialmente en mesetas y páramos, lo que supone las primeras heladas importantes de la temporada.

Por las mañanas será frecuente la presencia de bancos de niebla, nubes bajas o cielos despejados que favorecerán el descenso térmico.

Lluvias y nieve en el noroeste este fin de semana

El fin de semana estará marcado por un frente que dejará lluvias en Galicia, la cornisa cantábrica y zonas del norte y noroeste, mientras que en las montañas del norte podrían producirse nevadas.

En Baleares y el Mediterráneo se esperan chubascos tormentosos que podrían ir acompañados de granizo, y rachas de viento fuertes en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Un fin de semana con tiempo cambiante: frío, lluvia y viento

La combinación de frío intenso por las noches, heladas, lluvias y viento hará que la percepción térmica sea más típica de pleno invierno.

Especial atención deben prestar quienes circulen por carreteras del norte o zonas montañosas, donde la nieve o el hielo podrían complicar la movilidad.