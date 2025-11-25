Varios muertos en un bombardeo ruso sobre la capital ucraniana

25 Nov 2025 por Redacción Irispress

Al menos seis personas han perdido la vida y otras trece han resultado heridas como consecuencia de un ataque masivo de misiles y drones del Rusia dirigido contra el centro y varias zonas residenciales de la capital ucraniana, según informaron las autoridades de Volodímir Zelenski.

Infraestructura bajo fuego

El bombardeo se centró en objetivos de infraestructura civil y energética, lo que provocó apagones y cortes de calefacción en varios distritos. Las defensas aéreas ucranianas aseguran que lograron interceptar un gran volumen de proyectiles, pero los daños ya están contabilizados en múltiples edificios de viviendas y comercios.

La respuesta de Kiev

Zelenski ha vuelto a insistir en la necesidad de que sus aliados suministren sistemas de defensa antiaérea de largo alcance y mantengan la presión diplomática sobre Rusia para frenar estos ataques. Asimismo, ha subrayado que se trata de una agresión dirigida “no solo contra soldados, sino contra la vida cotidiana” de civiles.